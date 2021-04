Urgent – Gaston Annule Le Combat De Eumeu Séne, Modou Quitte Rock Énergie (Vidéo)

C’est actuellement une nouvelle qui va bouleverser la lutte sénégalaise. Le promoteur Gaston Mbengue vient d’annuler le combat du 4 Avril opposant Eumeu Séne à Lac 2. Modou Lo aussi a quitté son écurie!

Gaston Mbengue était toujours disposé à organiser les combats Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré le dimanche 4 avril 2021. Se réjouissant que Sambaye Fall lui ait cédé la date, le Don King compte sollicitait un huis clos partiel à Matar Ba. Pourtant, il était sur de pouvoir organiser le combat dans ses derniéres sortie: «Moi, Gaston Mbengue, j’ai des stratégies pour organiser. C’est pourquoi, J’ai donné mon argent aux lutteurs. Je vais donc dérouler mon programme pour organiser le 4 avril. Heureusement, le promoteur qui voulait organiser à cette même date (Sambaye Fall) s’est rétracté pour dire qu’il me la cède. J’avais donné aux deux managers, Eumeu et Lac 2, le complément de leurs avances sur cachet. C’est aujourd’hui (hier) qu’ils devaient venir ici au CNG pour récupérer leur argent. Mohamed Ali, je lui ai dit tout à l’heure d’aller récupérer son chèque. Les lutteurs ont reçu l’intégralité de leurs cachets. Il me reste qu’à venir au CNG pour voir avec Ndiamé Diop les modalités de l’organisation. Avec la Covid-19, je pense que les charges doivent être revues à la baisse. Lorsqu’il me fera le tableau, je viendrai au CNG pour régulariser. S’il plaît à Dieu, les combats Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré se tiendront le 4 avril à huis clos à l’arène nationale». Pour l’instant, le promoteur n’a pas donner ses raisons mais le combat reste annulé!

Modou Lo a aussi quitté son écurie

Khadim Gadiaga, pour remettre de l’ordre dans la vie de l’écurie, avait demandé à tous ses lutteurs de s’entrainer ensemble du lundi au vendredi sous les ordres du coach Pape Mbaye. Des injonctions que Modou Lô n’a pas respecté. Gadiaga a fini de lui infliger une amende d’un million Fcfa. Une sanction que Modou Lô a pris comme un abus de pouvoir. Il a contacté Birame Gningue pour mettre en place “l’école de Birame Gningue”