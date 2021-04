Découverte : Aux origines du poisson d’Avril

Et pourquoi un poisson d’avril ?

Aujourd’hui, on ne met plus de harengs dans l’eau douce, mais on accroche, le plus discrètement possible, de petits poissons en papier dans le dos des personnes qui se promènent parfois toute la journée avec ce “poisson d’avril” qui fait bien rire les autres.

Le 1er avril dans les autres pays

En Belgique, aussi la tradition du poisson d’avril reste bien vivante : “Les jeunes gens, dans les écoles, attachent un poisson en papier dans le dos de leurs camarades, de leurs parents, de leurs professeurs… La presse (tv, radio, journaux) diffuse ce jour-là des informations fausses mais crédibles. Parfois même les hommes politiques sont complices. Entre amis, etc, on se fait aussi des blagues téléphoniques ou autres…”

Aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle Zélande et dans tous les pays anglophones, c’est “The April Fool’s Day” ou le jour de la duperie. Pas de poisson dans le dos, mais des blagues dites “April Fool’s” (le dupe d’avril) ! Les farces durent le temps de la matinée et l’après-midi, tout le monde redevient sérieux… ou presque !

En Allemagne, on dit “April April” ou “Aprilscherz” au moment de faire sa blague ou juste après pour faire comprendre que c’est juste une blague de 1er avril.

“Les blagues du 1er avril existent en Allemagne depuis 1631, mais leur origine serait plus lointaine. Penchés sur le certificat de naissance du poisson d’avril, les experts ne dénombrent pas moins de 800 hypothèses. Tous les pays y trouvent leur compte”.

Au Japon, le 1er avril est également le jour des farces, appelé “bangusetsu” qui veut dire “la saison des 10 000 absurdités”. Mais pour les Japonais, le 1er avril marque surtout le début des danses des cerisiers en fleurs (les sakura).