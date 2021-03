“L’enlèvement” de Ousmane Sonko annoncé e matin par ses avocats a suscité énormément d’émoi dans le pays et dans la diaspora. Et si tout le monde avait craint pour sa vie et pour sa sécurité, le leader des Patriotes, lui, se trouvait confiné dans une pièce du tribunal sous haute protection.

Alors qu’il était en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de Dakar, le leader des Patriotes a été “enlevé” cette nuit vers 4 heures du matin et conduit vers une destination inconnue. “Introuvable” un temps au palais de justice où il avait rendez-vous avec le juge d’instruction, Massamba Sall, Ousmane Sonko était pourtant bel et bien dans l’enceinte du temple de Thémis.

A en croire des sources judiciaires contactées par Kéwoulo, “il a été présenté au chef de poste du tribunal qui l’a placé en secret dans une pièce au tribunal. Et pour des raisons évidentes de sécurité n’avait rien dit sur la cachette.”

Comme cette source, ses avocats, Mes Clédor Ciré Ly, Demba Bathily et Bamba Cissé qui ont pu entrer en contact avec Ousmane Sonko, ont confirmé sa présence dans ces locaux. Donc, comme on le voit, Ousmane Sonko est actuellement au palais de justice de Dakar attendant son face à face avec le Massamba Sall qui a pris, sur lui et devant l’histoire, la lourde responsabilité d’instruire un dossier que tout le monde sait monté de toutes pièces “pour éliminer un adversaire sérieux des futurs candidats du système.”