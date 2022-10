La délégation de Frapp-France Dégage qui voulait se rendre, ce matin, à l’Ambassade de France à Dakar pour y déposer une lettre de protestation contre “les arnaques aux visas” dont la France serait rendue coupable n’a pas pu accéder à la rue Amadou Assane Ndoye de Dakar.

Pour cause, après que le préfet leur a notifié une interdiction de manifestation -puisqu’ils voulaient faire un sit-in devant les portes de l’ambassade- les services du ministère de l’Intérieur avaient mis en place un discret dispositif policier qui avait comme mission d’identifier et d’interpeller tout membre de ce collectif anti impérialiste dirigé par le député Guy Marius Sagna. Il suffisait simplement que l’un d’eux soit vu à moins de 500 m de l’ambassade pour qu’il soit cueilli.

C’est cette ligne rouge qu’ont franchi Aliou Gérard Koïta et Djibril Ba de Frapp-France Dégage. “Ils ont été arrêté à la place de l’indépendance parce qu’ils allaient déposer une lettre de protestation contre l’ambassade de France qui arnaque, extorque plus de 30.000 demandeurs de visa chaque année.” A fait savoir Guy Marius Sagna qui exige la libération immédiate de ses compagnons de lutte. Avec les activistes de Frapp-France Dégage, trois citoyens se disant victimes de cette mafia aux visas ont été interpellés par la police et conduit vers une destination inconnue.