Urgent: Aminata Assome Diatta fait une grosse annonce sur Benno Bokk Yaakar

L’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, annonce ce jeudi quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. L’ancienne candidate de la majorité présidentielle à Keur Massar lors des dernières élections locales affirme “qu’il n’y a aucune raison particulière” à ce départ.

“Nous avions créé le mouvement Jappo ak Assome depuis 2018 pour réélire le président Macky Sall” déclare-t-elle au bout du fil.

Maintenant que le président Macky Sall n’est plus candidat, Assome Diatta ne juge pas nécessaire de rester dans la coalition. “Nous allons d’abord créer notre propre parti et soutiendrons le candidat qui sera plus proche de notre vision” indique-t-elle. Ce candidat “pourra être de la mouvance présidentielle comme de l’opposition”, précise-t-elle.

“Tout est possible”, conclut Aminata Assome Diatta.