L’information vient de tomber et c’est une exclusivité Kéwoulo. Le camp présidentiel a reconnu sa défaite. Et, au moment où ces lignes vous parviennnent, Amadou Ba est en route pour le siège de l’APR où il fera une importante déclaration en reconnaissant sa défaite.

C’est fini. Les rideaux sont tombés sur la présidentielle 2024. Bassirou Diomaye Faye, le condaidat de Ousmane Sonko, est le 5ème président de la République du Sénégal. Après les tendances et les adversaires qui l’ont reconnu depuis hier, c’est le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba qui vient de reconnaitre l’éclatante victoire de Bassirou Diomaye Faye et en conséquence, la défaite de BBY. A en croire des sources proches d’Amadou Ba, le perdant de la présidentielle est en route vers le siège de son parti pour faire une déclaration publique.

Au préalable, il a appelé Bassirou Diomaye Faye au téléphone et l’a vivement félicité. Avec cet appel téléphonique, c’est tout le Sénégal qui respire à nouveau et attend la passassion de service entre Macky Sall et son successeur. Parce, hier soir et ce matin encore, le camp présidentiel a fait savoir qu’il ne reconnaissait pas les tendances qui le donnait perdant et comptait sur un hypothétique deuxième tour. Or, tout le monde est conscient que les résultats sortis des urnes sont sans équivoque. C’est un nauffrage collectif de la mouvance présidentielle qui a été constaté au sortir des urnes.