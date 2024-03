61,6 c’est le taux de participation des Sénégalais qui sont sortis massivement pour élire leur futur président à l’occasion du scrutin présidentielle du 24 mars 2024. Très attendue, cette élection présidentielle s’est déroulée dans un climat plus ou moins pacifique. Le collectif des organisations de la société civile (COSCE) a tenu une conférence de presse pour donner les résultats issus de leur mission d’observation sur le terrain.

Dans leurs estimations relatives à l’issue du scrutin au terme de la vérification, des données statistiquement représentatives des bureaux de vote au niveau national, le COSCE annonce un taux de participation de 61,6% des citoyens au scrutin présidentielle du dimanche 24 mars 2024 avec une marge d’erreurs de plus ou moins 0,8 %.

Face à ce pourcentage et au vu des résultats obtenus, le collectif des organisations de la société civile se prononcer fermement au vu des données collectées de son échantillon statistiques que l’issue de ce scrutin présidentielle est un seul et unique tour.

Pour nos conclusions, et recommandations à la sortie du scrutin du 24 mars 224 dérouler dans un environnement apaisé, la mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l’organisation matérielle du scrutin en dépit des dysfonctionnements, elle félicite également les candidats, les populations, la presse, la société civile et les forces défense qui ont fait preuve retenue lors de ce scrutin,

La mission du collectif des organisations de la société civile (COSCE) exhorte les parties prenantes à s’inscrire résolument dans cette dynamique pacification de l’espace politique et électorale. Elle appelle également les autorités électorales a publié les résultats du vote des bureaux afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin et dans les délais requis dans le but d’améliorer la conduite du processus en vue des futurs échéances électorales.