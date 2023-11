Urbanisme, Logement Hygiène publique : Plus de 86 milliards FCFA de budget pour 2024

Le budget 2024 du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique est arrêté à 86 453 973 946 F CFA.

Ce budget est bâti autour des objectifs fixés dans les documents de planification sectorielle à savoir la Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD), le Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD), les Projets annuels de performance (PAP) et les plans de travail budgétisés annuels.

Les objectifs et priorités sectoriels portent principalement sur la mise en œuvre du Programme Zéro Déchet et du Programme Zéro Bidonville, notamment dans sa composante phare, le Projet 100 000 logements, ainsi que du Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion des Jeunes dénommé Xëyu Ndaw ñi destiné à accélérer l’insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et des femmes.

Pour ce qui est du budget de l’année en cours, Abdoulaye Seydou Sow note que l’exécution budgétaire a atteint un taux de 82%, soit un montant total de 71 314 333 159 FCFA. .

Cependant, il a reconnu que le budget du Ministère de I’Urbanisme mérite d’être rehaussé compte tenu de l’ampleur de ses missions et du rôle assigné à ce secteur dans le PSE.

C’est d’ailleurs, pour ces raisons que ce département a bénéficié, en cours d’exercice budgétaire, de plusieurs virements de crédits d’un montant global de 10 624 000 000 FCFA, ajoutera-t-il.