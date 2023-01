La Coordination locale du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) va observer un débrayage, le 31 janvier prochain, à l’université Alioune Diop de Bambey. Ces enseignants déplorent la non-prise en charge de leur plateforme revendicative. Le bureau appelle à un débrayage le mardi à 9 h, suivi d’une assemblée générale à 10 h 30 mn et d’une conférence de presse.

En effet, il estime qu’à la suite du dernier mot d’ordre de la coordination Saes-Uadb, aucune amélioration n’est observée, concernant les problèmes. Parmi ces différents points non respectés, on peut citer la mise en place du Conseil d’administration de l’université, le raccordement de l’électricité dans les deux amphithéâtres, l’installation de l’éclairage, la finalisation du processus de recrutement pour remplacer certains enseignants partis à la retraite, l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie dans cette université et le paiement intégral des sommes dues pour le Fonds d’impulsion à la recherche pour 2021.