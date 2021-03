Une Ndeye Ndack peut cacher plusieurs Niang kharagne lo, une lionne assoiffé de vérité

Cette dame mérite le plus grand respect au moment ou le fameux Niang kharagne lo insulte les sénégalais , elle nous a montré que le Sénégal de demain appartient aux femmes. Elle fait la fierté de toute une nation.

Au premier rang lors du retour du leader du Pastef, Ndeye Ndack touré s’est bien illustré à l’amont a travers un direct sur sa page Facebook, la dame relate déjà les faits et était convaincu que le Sénégal devrait être un pays de démocratie et de la liberté d’expression, mais pas un pays de persécution et d’anarchie en faisant allusion à la détention abusive du leader du Pastef Ousmane Sonko et des activistes . À travers ses mots la présentatrice de l’émission phare de la chaîne privée 2stv a pu faire rallier bon nombre de Sénégalais a sa cause.

Une attitude que beaucoup de Sénégalais ont saluée. Par ailleurs, ils ont profité de l’occasion pour condamner l’attitude irresponsable de certaines stars qui pour eux ne sont la que pour leur intérêt a l’image de Niang kharagne lo, le snapeur du président Macky Sall qui n’a pas hésiter a insulter toute une nation dans un audio sur la plateforme whatsapp où on l’attend dire que la situation du pays ne l’intéréssé pas ce qui l’intéresse c’est sont Business.

Apres une série d’indignation, le snapeur s’est bien voulu s’excuser à travers une vidéo et après une lynchage dans les réseaux sociaux Niang Kharagne lo a prit un vol direct a l’aéroport international Blaise Diagne pour partir selon lui quelque part.