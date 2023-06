Urgent : Ndeye Ndack Touré relâché

Voilà de bonnes nouvelles pour ses partisans. Ndeye Ndack Touré a reçu un avis de cessation de sa détention qui a duré un peu plus de 48 heures.

Suite à une convocation des limiers pour «affaire la concernant», le mardi 6 mai, l’animateur de la télé star, très en vogue. Depuis quelques mois, pour son soutien à l’action politique d’Ousmane Sonko, il est poursuivi pour avoir commis des actes susceptibles de compromettre la sécurité publique.

Pendant son audience dans la section de perquisition de la gendarmerie de Faidherbe, une session questions/réponses qui a duré un peu plus de 4 heures, Ndèye Ndack avait fait preuve d’une grande sérénité face aux gendarmes.

Me Ndiaye qui l’aidait ce jour-là dit qu’il était rassuré, son cliente n’ayant absolument rien à se reprocher et rien à craindre pour sa liberté.

Après plus de 48 heures d’emprisonnement, Ndeye Ndack Touré regagne sa liberté et rejoint sa famille et ses amis.

On va revenir là-dessus !