Al Qadisiyah : Le transfert de Sadio Mané sur le point d'échouer, le Sénégalais n'est pas d'accord avec...

Placé sur la liste des transferts selon Sports Zone, Sadio Mané a été annoncé sur les tablettes du promu saoudien, Al Qadisiyah. Mais d’après les informations du journaliste sportif Falah Al-Qahtani, le transfert est sur le point de tomber à l’eau.

Pourtant auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 46 matchs avec Al-Nassr, Sadio Mané est considéré comme un flop par certains. Beaucoup de médias ont indiqué que le club d’Al-Nassr souhaiterait se séparer de lui lors de ce mercato estival. Al-Qadisiyah, champion de la D2 saoudienne et qui souhaite jouer les premiers rôles dès la saison prochaines, veut s’attacher les services de l’international sénégalais. Cependant, après plusieurs jours de négociations, les deux parties n’ont pas trouvé un accord. Selon le journaliste sportif saoudien Falah Al-Qahtani, Sadio Mané et ses représentants sont en désaccord avec le salaire proposé par le club promu et ce dernier ne semble également pas pouvoir proposer plus. A moins d’un revirement de situation inattendu, ce transfert semble voué à l’échec. Récemment, le club espagnol de Gérone, qualifié en Ligue des champions pour la saison prochaine et qui va perdre son meilleur joueur, Savio, a été annoncé intéressé par Sadio Mané.

Un retour en Europe se profile-t-il pour la star de l’équipe nationale du Sénégal ?