Victorieux dès le premier tour à l’élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye s’est déjà mis au travail. Le successeur de Macky Sall a annoncé qu’il allait prochainement mettre en place un gouvernement solide, composé d’hommes et de femmes de valeur. Alors que les Sénégalais spéculent pour savoir qui en fera partie ou pas, un allié du nouveau président élu, lui, fait polémique. Il s’agit de Tahirou Sarr.

Président du Mouvement nationaliste sénégalais et soutien de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Tahirou Sarr divise les militants et sympathisants de Pastef à cause de ses propos polémiques sur l’immigration et la mise en place d’une carte de séjour pour des étrangers domiciliés au Sénégal. Des propos qui ne plaisent pas à de nombreux proches de Pastef, qui souhaitent que M. Sarr ne fasse pas partie du gouvernement concocté par Bassirou Diomaye Faye. Selon eux, si le nouveau président le choisit, il semblerait cautionner ses dires.

D’un autre côté, d’autres ne voient rien d’outrageant à ses propos et militent pour son intégration dans le futur gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Voici les avis divergents relevés sur le réseau social X.