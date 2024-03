Au Sénégal, la prestation de serment du président de la République est constitutionnalisée depuis 1963. L’article 37 de la Constitution indique, en effet, que « le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel, en séance publique ».

De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, aucun président n’a jamais manqué à l’exercice.

Le président Léopold Sédar Senghor a prêté serment pour la première fois en décembre 1963, à l’Assemblée nationale, devant la Cour suprême. Le président Abdou Diouf a sacrifié à la tradition à la Cour constitutionnelle en 1988 et en 1993. Le président Abdoulaye Wade a prêté serment en 2000 et en 2007 au stade Léopold Sédar SENGHOR, devant le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall a prêté serment au King Fahd Palace en 2012 et au Centre des expositions de Diamniadio en 2019.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte sacrifier à cette tradition de prestation de serment, le mardi 2 avril 2024 au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Le serment sera prêté dans les termes suivants, selon l’article 37 de la Constitution : « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine.»