Avortement clandestin: Un célèbre animateur mouillé dans l’affaire…..

Et pourtant ce n’est pas lui qui a engrossé la fille ! Mais par malchance M. B. Dione encourt 3 mois de prison ferme. En effet, la ménagère R. Ndiaye et son copain, B. Baldé, l’ont mouillé dans une sale affaire d’avortement.

Tous les trois ont été jugés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivis pour avortement clandestin et complicité, le procureur a requis 3 mois de prison ferme contre chacun. Ils seront fixés sur leur sort vendredi prochain, 23 septembre 2022.

Devant la barre, R. Ndiaye, âgée seulement de 19 ans, est revenue sur les raisons qui l’ont poussé à se débarrasser de son bébé. Elle affirme que c’est sur incitation de son amant qu’elle a voulu interrompre sa grossesse non désirée.

“C’est B. Baldé qui me l’a proposé. Et c’est lui-même qui m’a donné les comprimés. Et même si je ne voulais pas l’interrompre, je ne voulais pas aussi que mes parents sachent que j’étais enceinte’’, a-t-elle lâché.

Comment l’animateur Dione a été mouillé

«Elle m’a confié qu’elle voulait se débarrasser de sa grossesse pour ne pas salir son honneur. C’est ainsi que j’ai contacté M. B. Dione à qui j’ai remis la somme de 20.000 FCFA. C’est ainsi que ce dernier m’a donné une tablette de 4 comprimés. Il m’a prescrit qu’elle devait boire les deux et mettre les deux autres dans ses parties intimes », a déclaré le jeune homme de 31 ans qui a avoué regretter son acte.

Dione apprend à ses dépens que se mêler des affaires des autres peut parfois avoir de fâcheuses conséquences.