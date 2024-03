UEMOA : Une croissance du PIB de 6,5 % attendue grâce aux productions extractives et manufacturières

Lors de ce conseil, les ministres de l’UEMOA vont discuter de 10 points essentiels, notamment la situation économique et monétaire de l’UEMOA. Ils vont également examiner le rapport sur la situation économique et monétaire de l’UEMOA durant l’année 2023, présenté par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

D’ailleurs, selon les projections de la BCEAO, le PIB de l’UEMOA est attendu à un pic de 6;5 %, grâce notamment à la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. “Nous saluons les résultats et perspectives intéressants dans notre zone et renouvelons nos félicitations aux autorités de l’UEMOA, de la BCEAO, à la BOAD, à l’AMF-UEMOA dont les efforts concourent à l’optimisation des stratégies mises en œuvre pour la configuration de nos économies”, a déclaré Adama Coulibaly.

Sur le planning de cette première session, il est évoqué que les ministres discuteront aussi de plusieurs points importants, dont l’examen des comptes annulés de BOAD pour l’année 2023, le projet de budget de l’Agence pour la modernisation de l’enseignement fondamental (AMEF-UMOAa) pour l’exercice 2024, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout comme les projets de décision relatifs à la désignation des représentants des États membres de l’UMOA dans les conseils d’administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central banque-règlement.