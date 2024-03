Attaque contre Teungueth FC : « Dirigeants et joueurs blessés », le club exprime son indignation

Après une victoire (2-0) contre Dakar Sacré-Cœur lors de la 18e journée du championnat de Ligue 1, Teungueth FC a été confronté à une situation des plus choquantes. Sur le chemin du retour à Rufisque, leur bus a été pris pour cible dans une attaque violente, jetant l’équipe et ses supporters dans une atmosphère de peur et d’incertitude.

« Ce jeudi 28 mars 2024, après son match contre Dakar Sacré-Cœur au stade Alassane Djigo de Pikine, la délégation de Teungueth FC a failli vivre une tragédie », a expliqué le communiqué parvenu à la rédaction de Wiwsport. Des individus malveillants, selon le communiqué, ont lancé « divers projectiles avec le dessein funeste et manifeste de faire mal », blessant plusieurs membres de l’équipe et des dirigeants. “Les vitres du bus ont volé en éclats et des blessés ont été

Dénombrés parmi les dirigeants et joueurs”, précise-t-il.

La violence ne s’est pas limitée au bus de l’équipe. Avant cette attaque, les supporters du Comité Allez-Rio ont également été pris pour cible, recevant des pierres lancées depuis la tribune « Adama Mbaye » du stade Alassane Djigo.

« Teungueth FC déplore ces attaques indignes et abjectes qui n’honorent pas le football sénégalais », a ajouté le communiqué. Le club a immédiatement réagi en “déposant une plainte auprès de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et du Commissariat de Police de Pikine, et se réserve le droit d’exercer toutes autres voies de droit nécessaires.”

Cette attaque contre Teungueth FC après leur victoire sur le terrain est malheureusement une autre illustration désolante de la violence qui fait tache dans le football local sénégalais.