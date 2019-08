Troublantes révélations: Sales manœuvres à l’Ipres…

Depuis un certain temps, des informations erronées, bien fermentées dans la marmite du complot, sont distillées dans la presse contre le Directeur général, Mamadou Diagne Sy Mbengue. «DakarTimes» s’est approché du personnel de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (Ipres). Celui-ci s’est désolidarisé du Président du Conseil d’Administration, Mamadou Racine Sy, qui en voudrait au Directeur général. D’ailleurs, il faut rappeler que le syndicaliste Modou Guiro devrait remplacer Racine Sy à la tête de l’Ipres.



Depuis 2016, Mamadou Racine Sy devrait quitter son poste de Président du Conseil d’Administration (PCA), au terme de ses deux ans, comme le disent les textes. Mais, Racine demeure indéracinable à son poste. Et il a traversé deux régimes : ceux de Me Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur les origines et les motivations profondes de l’acharnement médiatique contre le Directeur général de l’Ipres, Mamadou Diagne Sy Mbengue. Pour permettre à nos lecteurs de tout de comprendre, il serait bien de revenir sur le mode de fonctionnement de l’Ipres.



Comment fonctionne l’Ipres ?En vérité, l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal a certes une mission de service public, mais il est régi par le droit privé avec un Conseil d’Administration de 27 membres, représentant des organisations syndicales (Cnts, Unsas, Csa, Cnts/Fc) et patronales (Cnp et Cnes), ainsi que trois membres des organisations faitières de retraités. Il est issu, de ce Conseil, un bureau de 08 membres, qui ont des pouvoirs dévolus par les textes.Comprenez, dès le départ, que le Directeur général de l’Ipres n’est pas nommé par décret du président de la République. Il est choisi sur la simple délibération du Conseil d’Administration, qui n’est même pas obligé d’y procéder par appel à candidature.

Dans son fonctionnement, le Conseil d’Administration de l’Ipres, notamment le bureau, a des pouvoirs de gestion exercés par le Président du Conseil d’Administration (PCA) qui cosignent, en même temps que le Directeur général, tous les titres de paiement, c’est-à-dire les chèques, tout comme les ordres de virement. A cela, s’ajoutent que les investissements (immobiliers comme financiers) et tous actes les concernant, sont de la compétence exclusive du Conseil d’Administration. Ce dernier, dans les faits, semble les déléguer au Président du Conseil.

Du fait que la Direction générale n’est chargée que de la mise en œuvre des décisions du Conseil, c’est-à-dire du Président du Conseil d’Administration.La particularité de l’Ipres est que les prestataires, dans le domaine des investissements immobiliers (immeubles à louer, agences et autres) ou même de l’informatique, ont comme interlocuteur principal le Président du Conseil. Il est l’approbateur de l’adjudication des marchés, après proposition de la Commission des Marchés, dont le Directeur général n’est pas membre.

Il est également signataire de leurs contrats et de tous leurs titres de paiement. Dans ce cas, le Directeur général est un simple exécutant, sans aucun pouvoir.Venons-en maintenant des recrutements. Les textes de l’Ipres prévoient que le Directeur général soumet au bureau du Conseil tous recrutements ou licenciements ; autant concéder alors que c’est le Président du Conseil qui recrute, puisque cette disposition rappelle la proposition de nomination de ministres dévolue au Premier ministre par les textes, alors que la réalité est que c’est le président de la République qui choisit les membres du Gouvernement.

D’ailleurs, dans la pratique, à l’Ipres, le Président du Conseil s’adresse directement au Directeur des Ressources Humaines (DRH), sur les questions de gestion du personnel et au Directeur Financier et Comptable (DFC), sur les questions d’investissements, notamment financiers. (Nous y reviendrons avec des détails, si nécessaire). Qu’est-ce qui explique l’immunité médiatique de Racine Sy et l’acharnement contre Diagne Sy Mbengue ?Mamadou Racine Sy est un intouchable au Sénégal ! Rares sont ceux qui remettent en cause sa gestion, et il résiste à toute autorité.

Rappelons d’abord que Monsieur Mamadou Sy Mbengue dit Diagne Sy est un haut cadre de l’Administration, Administrateur civil principal de son état, qui a eu à occuper de hautes fonctions dans ce pays. En effet, il a été agent du Ministère de l’Intérieur, adjoint au Gouverneur des régions de Fatick et de Dakar, de 2002 à 2009, Préfet du Département de Vélingara, de 2009 à 2011, Président du Conseil Régional de Dakar sous Délégation spéciale, directeur de Cabinet du ministre d’Etat, ministre de la Famille, Secrétaire général de la Caisse de Sécurité sociale et, actuellement Directeur général de l’Ipres, par ailleurs maire de Tivaouane, depuis 2014.Arrivée à l’Ipres à la faveur d’un appel à candidatures, qui avait enregistré 58 postulants en 2014, M. Mbengue est l’auteur des grandes réformes de cette Institution.

A propos de ses résultats à l’Ipres, Diagne Sy a réussi les augmentations successives des pensions de plus de 50%, la mensualisation du paiement des pensions de retraite, l’instauration d’une pension minimale (35.000 FCFA), le recouvrement de plus 30 milliards Fcfa sur la dette publique, alors que l’Ipres a toujours connu le flux inverse vers l’État, l’ouverture de six nouvelles agences (Podor, Matam, Mbour, Kédougou, Fatick et Plateau), l’ouverture d’un deuxième centre médico-social à Pikine, la mise en œuvre de projets immobiliers (immeubles et logements sociaux), l’étude actuarielle, pour la première fois de l’histoire de l’Ipres, et le projet de modernisation du système d’information en cours, pour ne citer que celles-là. Les agents de l’Ipres que nous avons interrogés le qualifient de «discret, poli et courtois».

«Diagne Sy Mbengue est un technocrate, pur produit de l’école sénégalaise. Il est parvenu à forcer le respect dans l’Institution qu’il dirige avec efficacité depuis plus de cinq (05) ans maintenant», confie un haut fonctionnaire de l’Ipres. De l’avis de ce même fonctionnaire de l’Ipres, «dans cette Institution, le Directeur général, Diagne Sy Mbengue, n’est qu’un instrument à la disposition du Président du Conseil, Racine Sy, qui tente de l’écraser et le réduire au néant. D’ailleurs, tous les Directeurs qui ne s’accommodaient de cette réalité n’ont pas duré à l’Ipres, qui a connu une instabilité légendaire au niveau de la Direction générale. On peut citer Lamine Diouf, Jean-Paul Dias, El Hadji Ibrahima Sall… Mais l’actuel Directeur général, Diagne Sy, ne se laisse pas faire».

Selon ce fonctionnaire, qui s’est adressé dans l’anonymat à «DakarTimes», «Monsieur Mbengue a su, sans tambours ni trompette, jouer son rôle de DG, malgré les contraintes, et s’imposer comme tel». Il ajoute : «Voilà ce qui dérangerait certaines personnes qui n’ont pas compris que le DG de l’Ipres puisse avoir cet aura jamais connue avec ses prédécesseurs». Le refus de Diagne Sy Mbengue de courber l’échine est à l’origine de tout ce lynchage médiatique contre sa personne. «En à court d’arguments basés sur la réalité, cette ou ces personnes tapies dans l’ombre ou voulu semer le doute dans l’esprit des Sénégalais» explique notre interlocuteur. Ce dernier ajoute que «ce lynchage médiatique avait déjà eu lieu lorsque le Directeur Général Mbengue a voulu mettre en place un mouvement politique impliquant les personnes du 3ème âge qui, aujourd’hui d’ailleurs, a été récupéré et réformé par ceux qui le fustigeaient».

Rappelons que, récemment, M. Mbengue a mis fin à une fraude sur des tickets-restaurants, qui datait de bien avant son arrivée à l’Ipres. Mais, insidieusement, on a voulu semer le doute dans l’esprit de l’opinion, quand bien même c’est lui qui a découvert le pot aux roses, commandité un audit et porté plainte contre les auteurs. Selon nos sources, le manque à gagner est estimé plus de 150 millions Fcfa de perte. Alors, lorsque Diagne Sy Mbengue a clarifié les choses devant la presse, on s’est rabattu sur sa pauvre assistante, qui n’a aucune possibilité de s’immiscer dans la gestion des tickets, pendant que la ou les personnes incriminées par l’audit, et à qui la gestion des tickets incombaient, semblent bénéficier d’une couverture (les causes sont connues). De toute façon, malgré cette couverture, elles tomberont devant l’enquête de la DIC.

Par ailleurs, nous avons les informations qui justifient cette attaque contre l’assistante du Directeur général, mariée et mère de famille. Mais nous nous gardons, pour l’instant, d’en révéler la cause aux côtés d’informations encore plus compromettantes. Mais, aujourd’hui, l’histoire semble se répéter, puisque c’est la même technique, consistant à passer par l’assistante du Directeur général, qui avait été utilisée (peut être par la même personne) pour arriver à ses fins, sous le magistère du Ministre El Hadji Ibrahima Sall, alors Directeur général de l’Ipres. Dans leur plan de complot, des personnes tapies dans l’ombre seraient sur le point de fabriquer des insanités, jusque dans la vie privée du Directeur général, M. Mbengue (à Dakar comme à l’étranger), si celui en cours de déroulement n’avait pas l’effet escompté.

Aujourd’hui, il faut rappeler que Racine Sy est en fin de mandat à l’Ipres depuis plusieurs années, car il en est à la sixième année, alors qu’il devait en faire deux, sous le regard complice du ministre du Travail. Racine Sy souhaiterait voir l’actuel Directeur général de l’Ipres quitter son poste avant, ou en même temps que lui. Racine veut-il garder ses pouvoirs et son influence à l’Ipres, où il regarderait l’actuel Directeur général comme un empêcheur de tourner en rond, voire un concurrent ? Insistons sur le fait que Racine Sy cumule ses fonctions de Vice-président Conseil d’Administration de la Caisse de Sécurité Sociale et de Président du Conseil d’Administration de l’Ipres. Mais il ne voudrait pas quitter son poste.

Mamadou MBAYE

DakarTimes