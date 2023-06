Tribunal Tambacounda : Une dame emprunte le téléphone d’un vigile et découvre des images obscènes impliquant ses nièces

C’est une affaire qui avait fait grand bruit à Kothiary, dans le département de Goudiry, en février 2023. Une dame du nom de M. Coulibaly avait emprunté à N. Ndiaye, son téléphone pour passer un appel. Grande a été sa surprise de la tante de découvrir dans la galerie du téléphone des images obscènes impliquant l’accusé et ses deux nièces, A. C et M. C. Diallo, âgées de 8 ans.

Selon le journal L’Observateur qui relate les faits dans son édition de ce samedi, leurs parents informés, les victimes ont fait des déclarations détonantes, selon lesquelles celui qu’elle appelle “tonton”, âgé de 41 ans, avait l’habitude de les envoyer à la boutique pour acheter de la cigarette. Mais, ce n’était qu’un prétexte. Puisqu’il finissait par les “entraîner dans un bâtiment en construction.”

“Il nous a plaquées contre le mur et a sorti son sexe pour nous demander de le sucer. Ce que nous avons fait. C’était la troisième fois. Un jour, c’était A. C. qui filmait lorsque M. C. jouait avec son sexe”, expliquent-elles.

Attrait à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda, le prévenu est passé aux aveux. Il a toutefois déclaré avoir cédé aux provocations des fillettes, alors qu’il était sous l’emprise du whisky.

Le Procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle et le juge a mis en délibéré pour le 07 juillet 2023, rapporte L’Observateur.