Tragédie à Seras : Deux ouvriers périssent lors du curage d’un égout

Un drame s’est produit hier, jeudi 20 mars 2025, à Seras, où deux ouvriers de Delta-Sa, entreprise sous-traitante de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), ont perdu la vie alors qu’ils effectuaient des travaux de curage dans un égout.

Ces ouvriers expérimentés s’attelaient à l’entretien d’un canal situé près du pont surplombant le tracé du Train Express Régional (TER), quand une brusque montée des eaux a surpris l’un d’eux, M. Ngom, âgé de 33 ans. Plus profondément engagé dans l’égout, il a violemment heurté la paroi en tentant de se dégager, perdant connaissance avant d’être emporté par les eaux. Voyant son collègue en détresse, M. Guèye, 29 ans, n’a pas hésité à se jeter à son secours. Mais dans cette tentative désespérée, il a lui aussi perdu pied, glissant et se retrouvant piégé dans les eaux tumultueuses. Les deux hommes ont tragiquement perdu la vie sur le chantier. Alertés, les sapeurs-pompiers et la police de Pikine sont rapidement intervenus. Après les constats d’usage, les dépouilles des deux ouvriers ont été acheminées à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Originaires de Pikine, M. Ngom et M. Guèye étaient des travailleurs dévoués, engagés dans la mission essentielle de l’assainissement urbain. Leur décès met en lumière les risques considérables auxquels sont exposés ces ouvriers qui œuvrent, souvent dans l’ombre, pour le bien-être collectif.

Ce drame soulève des questions sur les conditions de sécurité lors de ce type d’interventions, un enjeu crucial pour prévenir de telles tragédies à l’avenir.