L’affaire du trafic de passeports diplomatiques, qui secoue l’Assemblée nationale, n’est pas encore finie. Alors que l’opinion s’est focalisée sur la situation non enviable des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, Pape Diop, l’ancien maire de Dakar et président du Sénat, est venu en rajouter une couche.

A l’en croire, “on (lui) a dit que ce sont plusieurs députés qui sont impliqués dans ce trafic.” Et Pape Diop qui semble s’y connaitre dans les méthodes de ses collègues pris en faute de faire savoir que certains épousent des femmes et reviennent 6 mois plus tard avec des certificats de divorce pour épouser de nouvelles femmes. Une situation qui, à en croire l’ancien président du Sénat, doit être revue jusque sous le magistère de Me Abdoulaye Wade en 2000.