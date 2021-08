Trafic de faux médicaments : Deux commerçants arrêtés à Grand-Yoff

Un vaste réseau de trafic de médicaments opérant au marché de Grand-Yoff a été démantelé mercredi dernier par la police.

Les mis en cause, deux commerçants, ont été arrêtés par les éléments de la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon. Un important stock de produits aphrodisiaques, de fertilisants, de préservatifs et des médicaments contre les maux de tête, la fièvre, des pommades, ont été découverts et saisis, rapporte le journal « L’Observateur ».

Soumis à une enquête, ils ont soutenu que la présence desdits produits se justifie par la forte demande, mais aussi par le contexte de la pandémie de la Covid-19.

Ils ont été déférés hier jeudi au parquet. Ils sont poursuivis pour vente illégale de produits pharmaceutiques, atteinte à la santé publique, exercice illégal de la profession de pharmacien.

Selon les informations, il s’agit de I. Diaw, 41 ans, marié à deux épouses, et D. Cissé, 28 ans, tous domiciliés à Grand-Yoff.