Trafic de drogue, viol, CBV: Saloum-Saloum sous le coup de la justice….

Ils vont faire l’objet d’une information judiciaire. Vu les charges à connotation criminelle retenues contre le lutteur Saliou Samb dit Saloum saloum et ses acolytes, le dossier pourrait atterrir devant la chambre criminelle.

Selon les informations de L’observateur, les mis en cause ont bénéficié hier jeudi, d’un second retour de parquet.

Aujourd’hui, le procureur de la République va désigner un juge d’instruction pour instruire ce dossier de trafic de cocaïne et de viol. Dans cette histoire, Saloum Saloum a été arrêté chez lui par la police des HLM avec 3 hommes et 4 filles. Le groupe a été déféré, avant-hier, devant le parquet de Dakar pour viol, trafic de drogue, coups et blessures volontaires avec complicité.

C’est sur dénonciation d’une femme de 24 ans qui accuse le lutteur de viol que la police a effectué une visite nocturne chez le lutteur. La dame a dit aux limiers qu’elle était passée chez le lutteur pour s’approvisionner en drogue. Elle avait décidé de consommer sa dose sur place. Ainsi, Saloum Saloum lui a vendu une quantité estimée à 25000 FCFA .

Elle y est restée jusque tard dans la soirée. Quand elle a décidé de rentrer, le lutteur lui fera savoir que sa consommation est estimée à 90.000FCFA.

N’ayant plus d’argent par devers elle, le lutteur lui propose une partie de sexe pour compléter le reste de l’argent dû.

Elle dit avoir décliné la proposition, mais saloum saloum se serait acharné sur elle, en lui assénant des coups. Puis, il l’a contrainte à entretenir des rapports sexuels à deux reprises.

Rapidement, les éléments du commissariat des HLM ont débarqué chez le lutteur. Ils l’ont surpris avec d’autres personnes entrain de consommer de la cocaïne. Suffisant pour que le gang soit embarqué. Ils acheminent tous les vers la chambre criminelle.