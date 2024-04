Saint-Louis : Ramata Diol jete son neveu de 3 ans dans un puits.

Ramata Diol jouit-elle de toutes ses facultés mentales ou est-elle affectée par une jalousie maladive ? Cette question se pose alors que la jeune femme de 22 ans a été jugée en chambre criminelle pour assassinat, après avoir jeté un enfant de 3 ans dans un puits.

Les événements remontent à octobre 2022, dans la ville de Pété où les gendarmes ont reçu une information selon laquelle le corps sans vie d’un enfant de 3 ans avait été retrouvé dans un puits. Après l’enquête faite par la brigade de Pété, Ramata Diol, qui s’occupait du petit, a été arrêtée.

Face aux gendarmes, Ramata Diol, qui vit dans la même concession que son père et sa tante, a reconnu avoir jeté son neveu de 3 ans, dans un puits. Un acte odieux et incompréhensible qui aurait été motivé, selon certains, par la jalousie. Ramata Diol, qui avait avoué le crime aux enquêteurs et au juge d’instruction, disait avoir agi ainsi pour se venger de sa tante.

Mais à la barre, elle a complètement changé de version. Elle a déclaré n’être en rien concernée par la mort de son neveu. Elle a expliqué que le jour du drame, elle était partie suivre la télé chez une amie. À son retour, elle avait constaté que l’enfant n’était plus là.

Interrogé à son tour, le père de l’accusée a tenté de l’innocenter en changeant lui aussi de version, soutenant que Ramata Diol avait été tabassée par les gendarmes. Le père de l’enfant, malgré la perte de son fils, a lui aussi tenté de disculper l’accusée.

Mais cela n’a pas convaincu le tribunal qui, après délibération, a condamné Ramata Diol à 10 ans de réclusion criminelle.