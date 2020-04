Top BannerEN DIRECT Coronavirus au Sénégal : 69 nouveaux cas positifs

Sur 703 prélèvements réalisés, 69 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. C’est ce qui ressort du point sur l’évolution de la pandémie du Covid-19 au Sénégal du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce samedi 25 avril.



Le Sénégal a franchi, ce samedi 25 avril, le cap des 600 positifs au coronavirus. Mieux, la maladie continue de se propager dans le pays avec de nouvelles zones qui sont touchées.

En effet, lors du point de la situation du jour sur cette pandémie, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a rendu publics les résultats des examens virologiques. Ce, avec une augmentation considérable du nombre de prélèvements. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 703 tests effectués, 69 sont revenus positifs.

6 cas communautaires à Colobane, Mbao, Parcelles Assainies, Niayes Thioker, Mbacké, et Nioro

Parmi ces nouveaux patients détectés 63 cas sont des contacts suivis par les services du ministère. Les 6 autres sont issus de la transmission communautaire. Ces cas sont identifiés à Colobane (1 cas), Mbao (1 cas), aux Parcelles Assainies (1), à Niayes Thioker (1 cas), à Mbacké (1 cas) et à Nioro (1 cas).

Par ailleurs, le communiqué numéro 55 rendu public a informé que 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs donc guéris. Ils devront rentrer incessamment chez eux.

Il s’y ajoute qu’aucun cas grave n’est signalé en réanimation. Dr Aloyse Waly Diouf a ainsi renseigné que l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

« Aucun cas grave n’est signalé »

Le Sénégal a depuis le début de cette pandémie de Covid-19, enregistré, 614 cas. Ce sont 276 personnes guéries, 7 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 330 patients suivis dans les hôpitaux.

Clôturant sa déclaration, le Directeur de cabinet d’Abdoulaye Diouf Sarr a précisé que le ministère de la Santé et de l’Action sociale demande aux populations de respecter les mesures de protection individuelle et collective.