Tivaouane Peulh : 850 familles menacées d’expulsion

Un autre scandale foncier vient s’ajouter à la longue liste des dossiers non élucidés. Cette fois-ci, il s’agit du Tf 3629R sis à Tivaoune Peulh. Les habitants ont été informés de la liquidation du site par le promoteur qui, selon Le Quotidien, l’avait placé sous hypothèque.

Un site sur lequel vivent 850 familles soit 1943 propriétaires. Et pourtant, ces habitants affirment ne devoir aucun centime au promoteur. “Nous sommes tous en règle et aujourd’hui nous voulons être réhabilités dans nos droits” peste Nestor Sagna, président de la coopérative du Sneel/CNTS.

Très en colère, Nestor Sagna dit ne pas comprendre “comment on peut hypothéquer un site déjà vendu”. En outre, ces habitants restent convaincus “qu’il y a des gens qui sont derrière le promoteur” et qui veulent “faire passer cette forfaiture”. Mais ils promettent de leur barrer la route et de mener le combat auprès des autorités.