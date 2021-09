Dans son discours, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, Irène Mingasson, a déploré le fait que plus de 600 personnes soient tuées chaque année sur les routes au Sénégal. Mais, au-delà de cette tragédie, “la sécurité routière coûte 163 milliards par an à l’État du Sénégal”. C’est pourquoi, dit-elle, “la Team Europe, grâce à son expertise, accompagne le Sénégal afin de disposer de solutions de mobilité efficaces, sûres et respectueuses de l’environnement, et à créer les conditions permettant au secteur d’être concurrentiel et générateur de croissance durable et d’emplois”.