Thiaroye : De redoutables agresseurs arrêtés par la police

La police de Thiaroye a mis fin aux agissements d’une bande d’agresseurs dans la commune de Thiaroye Gare. Il s’agit d’Ibou D. et Gora Mb. Qui sont soupçonnés d’avoir agressé un homme à qui ils ont arraché un téléphone portable, un ordinateur et la somme de 500 000 Fcfa.

Selon des sources de L’As, les faits remontent à la nuit du dimanche au lundi, vers 3h du matin. La victime, qui revenait du travail, a eu la malchance de tomber sur cette redoutable bande agresseurs.

Armés de machettes, ils l’ont sommé de leur donner ses biens sous peine de représailles. Face à son refus, les agresseurs, furieux, se ruent sur lui. Se sentant dominé, il a crié de toutes ses forces pour appeler au secours. Des vigiles et des noctambules, alertés par ses cris de détresse, sont venus le secourir. Il s’ensuit une course-poursuite dans les ruelles. Deux des agresseurs sont appréhendés et remis à la police. Déférés au parquet, ils sont poursuivis pour vols, agressions et association de malfaiteurs.