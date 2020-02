Khalifa Sall et Karim Wade : Le Dialogue national ouvre une brèche vers l’amnistie

Avec un destin presque similaire, Khalifa Sall et Karim Wade sont au cœur de tous les débats. Depuis leur élargissement de prison suite à une grâce présidentielle, la question tourne autour de leur amnistie afin qu’ils recouvrent leurs droits civils et politiques. Ce qui peut devenir une réalité si les propositions issues de la Commission politique du Dialogue national se concrétisent.



En effet, rapporte Tribune, des propositions continuent d’être faites afin de leur permettre de revenir dans le jeu politique. Et pour cause, ils ont été nombreux, après une première proposition d’amnistie refusée par la majorité, à avoir choisi de se lancer sur une autre piste. C’est bel et bien ce qui a été le cas hier, lors de la rencontre qui a regroupé des acteurs politiques et des membres de la société civile.



Et, ce qui est ressorti des débats, peut permettre à Khalifa Sall et Karim Wade d’afficher un optimisme par rapport à leur avenir politique. À ce propos, il a été signalé que des participants ont proposé, dans le cadre du Dialogue politique, la suppression, sinon la reformulation, des articles L31 et L32 du Code électoral pour les amener à faire une meilleure articulation avec l’article 730 du Code de procédure pénale.