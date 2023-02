The Best FIFA Awards : Sadio Mané parmi les finalistes

La FIFA a commencé à révéler ses finalistes pour les The Best FIFA Football Awards 2022. Dans la catégorie du Meilleur joueur masculin de la FIFA 2022, Sadio Mané y figure.

Les listes restreintes pour les huit prix ont été publiées le 12 janvier et le vote s’est terminé la semaine dernière. Quatre groupes ont voté pour désigner les lauréats, chacun contribuant à hauteur de 25 % au classement général. Ces quatre groupes étaient : représentants des médias, entraîneurs de l’équipe nationale, capitaines de l’équipe nationale et le public général

Cette édition des The Best FIFA Football Awards est basée sur les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, qui était le jour de la finale de la Coupe du monde. Le gagnant sera annoncé le 27 février.

Voici la liste restreinte

Julian Alvarez, River Plate et Manchester City (Argentine)

Jude Bellingham, Borussia Dortmund (Angleterre)

Karim Benzema, Real Madrid (France)

Kevin De Bruyne, Manchester City (Belgium)

Erling Haaland, Borussia Dortmund et Manchester City (Norvège)

Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain (Morocco)

Vinicius Junior, Real Madrid (Brésil)

Robert Lewandowski, Bayern Munich et Barcelone (Pologne)

Sadio Mané, Liverpool et Bayern Munich (Sénégal)

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain (France)

Lionel Messi, Paris Saint-Germain (Argentina)

Luka Modric, Real Madrid (Croatie)

Neymar, Paris Saint-Germain (Brazil)

Mohamed Salah, Liverpool (Egypte)