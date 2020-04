Test d’un vaccin en Afrique : la réplique de la sœur de Dr Malick Diop à Jean P. Mira

Jean Paul Mira, chef du service de réanimation à l’hôpital Cochin de Paris, continue de susciter la colère des africains. Depuis sa fameuse proposition, en direct sur la Lci, consistant à préconiser « une étude du vaccin Bcg en Afrique », les réactions se multiplient et ne se ressemblent guère. Des plus remarquables, celle de Dr Khadidiatou Ba, petite sœur de Dr Malick Diop, Dg de l’Asepex. Voici l’intégralité de son post Facebook.

« HALTE AU RACISME !!!

CHER PROFESSEUR JEAN-PAUL MIRA

Vous nous avez insulté publiquement en prétendant qu’en Afrique il n’y avait pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation.

Vous auriez pu compléter vos propos par « pas de médecins » tant que vous y êtes.

En tout cas, nous médecins africains exerçant en France, nous nous battons tous les jours pour lutter contre ce foutu corona virus.

Sachez que mes masques ont été ramenés du Sénégal, donnés par mon frère pharmacien.

Eh oui, je peux vous affirmer aussi qu’il existe bel et bien des pharmacies et des pharmaciens en Afrique.

Ah j’oubliais, j’ai également du gel hydro alcoolique venant du Sénégal.

Je vous suggérerai de demander des photos du service de réanimation de l’hôpital Fann de Dakar pour ne citer que celui là, et, si vous avez la chance de visiter un jour ce beau pays qu’est le Sénégal, vous pourrez y avoir des éclairages de ses éminents médecins et Professeurs d’anesthésie-réanimation.

En ayant prêté le serment d’Hippocrate, vous avez, comme moi dit « Je promets d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine » et vous avez terminé par « que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque ». Je suis au regret de penser que la dernière assertion s’applique pour vous. »

Dr. Khadidiatou Ba

Médecin Sénégalais à Paris.