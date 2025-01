La montée du terrorisme au Sahel met en lumière l’incapacité des États de la région à sécuriser leurs territoires face à une menace grandissante. Les partenariats avec des Groupes Militaires Privés (GMP) et les interventions militaires ponctuelles n’ont pas suffi à contenir les violences. Pire encore, les groupes terroristes continuent de semer la terreur, questionnant l’efficacité des forces armées nationales.

Depuis cinq ans, la situation s’est gravement détériorée, notamment au Mali, où les juntes militaires au pouvoir peinent à instaurer la stabilité. Pourtant, aucun pays sahélien ne figure dans le classement 2024 de Global Fire Power, dominé en Afrique par l’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria. Ces derniers se distinguent par des forces armées modernisées, bien que toujours confrontées à des défis sécuritaires. Plutôt que de concentrer leurs efforts sur des campagnes ciblées et stratégiques, de nombreux gouvernements sahéliens privilégient des discours idéologiques et la recherche de boucs émissaires, comme la France ou la CEDEAO, pour détourner l’attention. Ces tactiques, politiquement avantageuses à court terme, affaiblissent sur le long terme la lutte antiterroriste en supprimant les critiques constructives et en limitant les capacités d’adaptation. Les opérations militaires actuelles souffrent d’un manque de précision et de coordination. La neutralisation des chefs terroristes reste rare, tandis que les groupes armés prolifèrent sous des appellations variées. La communication autour des victoires militaires, souvent exagérée, masque la réalité d’un conflit de plus en plus incontrôlable. Des conflits comme celui entre Israël et le Hezbollah démontrent l’importance de la modernisation technologique et de stratégies militaires précises. En septembre 2024, Israël a mené des frappes ciblées au Liban grâce à des renseignements sophistiqués et des outils technologiques avancés. Cette approche, basée sur l’efficacité et la précision, pourrait inspirer les États sahéliens à condition qu’ils investissent dans des équipements modernes et des capacités de renseignement accrues. Pour une véritable transformation, les pays sahéliens doivent s’éloigner des illusions stratégiques et repenser leur approche :

Modernisation des armées nationales : Équipements modernes et formation adaptée. Investissements technologiques : Utilisation de drones, de l’intelligence artificielle et de systèmes de surveillance avancés. Renseignement structuré : Partenariats logistiques et technologiques avec des acteurs internationaux crédibles. Actions ciblées : Des interventions précises pour neutraliser les leaders terroristes. La lutte contre le terrorisme nécessite également une vision politique claire et indépendante, évitant les ingérences et priorisant la stabilité à long terme. Comme dans la fable de La Fontaine, « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ». En se focalisant sur la propagande et les discours populistes, les dirigeants sahéliens s’éloignent des solutions concrètes. Une approche basée sur la vérité, l’innovation et la coordination régionale est indispensable pour espérer un changement durable.