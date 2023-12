Tensions en Guinée Bissau : Un détournement de plus de 6 milliards à l’origine

D’après les dernières informations obtenues par nos confreres de PressAfrik de sources sur place, la mutinerie de la soiree du jeudi a pour origine un financement de l’Union européenne à hauteur de 10 millions d’euros qui a été détourné par des agents du ministère des Finances, le Secrétaire général du Trésor et trois gradés de l’Armée.

Suite à une mission de vérification, le ministre des Finances (maculé de sang sur la photo) et le Sg du Trésor ont été entendus et arrêtés jeudi. Ce qui a mis en colère quelques hommes en tenue qui ont essayé de les libérer de force. La Marine et la Garde nationale se sont interposés. 36 personnes dont 12 ministres ont été arrêtées depuis le début des tensions.