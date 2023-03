Tension politique : Taxawu Senegaal condamne les arrestations “arbitraires” et appelle à s’unir pour faire face à Macky Sall

Depuis le 16 mars dernier, jour d’audience Ousmane Sonko Vs Mame Mbaye Niang, les arrestations se multiplient dans les rangs de Pastef Les Patriotes. Plusieurs responsables notamment des coordonnateurs départementaux ont été interpellés. Certains d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt soit pour “appel à l’insurrection” soit pour “offenses faites aux institutions de l’Etat”.

Face à cette situation qui a installé le pays dans une tension politique, le mouvement Taxawu Senegaal dirigé par Khalifa Ababacar Sall est monté au créneau. Il condamne et dénonce “ces arrestations arbitraires”. Il invite toutes les forces vives de la Nation à “s’unir” pour faire face au régime de Macky Sall.

“Taxawu Senegaal dénonce avec la plus grande énergie ces arrestations arbitraires, abusives et ciblées et exige l’arrêt immédiat de ces méthodes aux antipodes de la démocratie et la libération sans condition de tous les citoyens détenus pour des motifs politiques”, peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.

Khalifa Sall et ses camarades condamnent “une pratique liberticide dangereuse pour la paix et la stabilité du pays. Elle appelle l’État à se ressaisir et à veiller au respect strict des droits de chaque citoyen”.

Par ailleurs, Ils invitent les forces vives de la Nation à faire bloc pour faire face à Macky Sall. “Conscient de la gravite de la situation, Taxawu Senegaal appelle toutes les forces politiques, sociales et citoyennes à s’unir pour faire face aux dérives autoritaires du régime finissant du Président Macky Sall”, conclut la note.