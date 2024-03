Temps d’antenne à la RTS: La Coalition Diomaye Président va attaquer en justice le CNRA

La Coalition Diomaye Président va déposer un recours contre la censure de la CNRA concernant son temps d’antenne. Une information donnée par son mandataire, Amadou Ba.

Les proches du candidat de l’opposant Ousmane Sonko vont servir ce mardi « une mise en demeure au CNRA pour rapporter sa décision de censurer les discours prononcé par les représentants du Candidat Bassirou Diomaye Faye lors des meetings ».

« Tout de suite après », informe Amadou Ba, « nous saisirons immédiatement derrière la CENA pour annuler la décision du CNRA, et au besoin, se substituer à lui pour imposer à la RTS la diffusion responsables et personnalités désignées par le candidat pour agir en son nom et pour son compte ».

Selon lui, le CNRA fait prévaloir une coutume sur la loi électorale et se mue en censeur au lieu de respecter son obligation positive de favoriser l’égalité entre les candidats.

Dimanche passé, le CNRA a notifié à la