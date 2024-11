Taxawu Sénégal : Ces révélations qui ne vont plaire à Khalifa Sall et...

Babacar Abba Mbaye a déjà claqué la porte, estimant «qu’il n’a plus rien à faire à côté de Khalifa Sall et Barthélémy Dias». Les deux leaders sont interpellés après la débâcle aux législatives du 17 novembre dernier. La formation politique, qui visait la majorité, n’aura que trois sièges sur les 165 dans la 15e législature.

«Le problème fondamental de Taxawu Sénégal, c’est l’absence de structuration. À part Khalifa Sall et Barthélémy Dias qui s’enferment puis décident pour tout le monde, il n’y a personne d’autre», grogne un membre de la formation politique, se confiant sous le couvert de l’anonymat au journal Les Échos.

«Les militants et autres responsables ne sont pas considérés comme leur alter ego. Ils décident et c’est tout», poursuit l’interlocuteur du quotidien d’information. Qui tranche : «Tout le monde pense que cela doit cesser et dans les plateformes, l’idée la mieux défendue par ceux qui sont restés ou qui restent encore dans le parti, est que Taxawu Sénégal doit aller vers une restructuration de l’appareil pour permettre aux gens de nourrir l’espoir que les choses vont changer. Sinon, tout le monde va finir par se lasser et partir.»