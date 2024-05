Tambacounda (Est) : Les toits des salles de classe à Sankagne et Diameguene Signe arrachés par un vent violent

L’hivernage s’annonce avec son lot de dégâts, après Sinthiang Dabo dans le Fouladou où la foudre a rendu en cendre des vivres et semences, il est noté un vent fort qui a emporté les toits des salles de classe des écoles de la localité de Sankagne, située dans la commune de Missirah.

Les habitants ont découvert un décor renversant à leur réveil après les premières pluies. La pluie a duré de 21 heures à 23 heures ponctuée d’éclairs et de coups de tonnerre. Tout compte fait, Tambacounda a recueilli 7, 7 mm, Sinthiou Malème 4 mm, Koussanar 1, 2 mm et des traces à Makacolibantang et Nétéboulou.