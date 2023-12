Tahirou Sarr : « Ousmane Sonko est le Président préparé des Sénégalais… »

Dans un post publié sur sa page Facebook, le président du mouvement nationaliste « Jel Linu Moom, » Tahirou Sarr, affirme sans équivoque que Ousmane Sonko demeure le président préparé des Sénégalais, malgré les « réactions hostiles » du système en place.

« Ousmane Sonko est le Président préparé des sénégalais. Il le reste et le demeure malgré la répulsion et la peur des gens du système… Ce pays a déjà changé. Il ne nous reste qu’à installer ce changement et nous en sommes tous responsables et interpelés », déclare Tahirou Sarr.

Pour le président du mouvement nationaliste « Jel Linu Moom », le pays a déjà amorcé un changement irréversible, et il appartient à chaque citoyen de participer activement à l’installation de cette transformation.