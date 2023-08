Plusieurs semaines après avoir annoncé qu’il ne se présentera pas pour un 3e mandat, le président Macky SALL n’a toujours pas annoncé qui sera son successeur à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si certains jugent que ce retard peut désavantager le futur candidat de BBY, ce choix de Macky SALL cache une stratégie bien pensée.

En effet, selon les informations rapportées par Walfnet, vise astucieuse à empêcher les dissidents potentiels de Benno de disposer du temps nécessaire pour rassembler des parrainages.

Chef de BBY qu’il dirige avec une main de fer, Macky SALL prend tout son temps pour annoncer le candidat. Officiellement, la coalition est en train de faire des consultations et va incessamment annoncer son choix, mais derrière, il y a bien une stratégie.

Selon Walfnet, Macky SALL va probablement attendre le tout dernier moment pour officialiser sa décision. Ce qui lui permettra de prendre de cour d’éventuelles rebelles, à savoir les candidats internes à Benno qui ne seront pas choisis et qui pourraient tenter de former des listes indépendantes en prévision de l’élection présidentielle. En effet, bien qu’il exerce un contrôle absolu au sein de sa coalition, certains ont des idées, compte tenu du climat politique actuelle très ouvert, avec un examen incertain en raison du renoncement de Macky SALL et de l’absence probable du leader de Pastef, Ousmane SONKO, principal opposant au régime.

Ainsi, tous les prétendants au sein du camp présidentiel estiment qu’ils ont chacun une chance lors du scrutin du 25 février prochain. De plus, étant en fin de mandat, Cependant, Macky SALL semble déterminé à engager leurs efforts en limitant leur temps et leurs ressources pour se préparer et rassembler les parrainages nécessaires. Malgré la réduction du nombre de parrains requis pour devenir candidat, la collecte de signatures risque d’être laborieuse pour les contestataires qui devront parcourir tout le pays.

A noter que le début de la collecte de parrainages, prévue initialement pour le 28 août, a été rapporté d’un mois, au 27 septembre, selon Ndiaga SYLLA.