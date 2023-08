L’Anacim a publié les prévisions de ce mercredi 23 aout 2023. Selon les prévisionnistes, de la pluie devrait tomber dans plusieurs localités entre cet après-midi et la matinée de demain jeudi.

« Au courant de cet après-midi allant à la nuit, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans les localités Sud (Kédougou, Tambacounda, Kolda, Bakel, Sédhiou, Ziguinchor et Cap Skirring) et Centre-sud (Koungheul, Kaffrine, Nioro et Kaolack). Ailleurs, un ciel à couvert sera noté avec des risques de pluies faibles. Dans la matinée de demain, le temps sera plus propice à des orages et pluies dans les zones Sud et Centre-ouest et sur la Petite Côte« , annonce l’Anacim.

« En raison d’une hausse progressive des températures journalières, la sensation de chaleur sera davantage notée sur le pays, notamment dans les régions Est et Centre où les valeurs de températures varieront entre 35 à 41°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront de secteur Oust à Sud-est et d’intensités faibles à modérées », ajoute l’Anacim.