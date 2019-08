Sport : Jurgen Klopp répond à Jamie Carragher sur les propos tenus sur Sadio Mané

Le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a riposté contre Jamie Carragher qui avait déclaré que Sadio Mané risquait de s’épuiser, puisqu’il n’est pas assez ménagé. Et ça, parce qu’il était devenu très important.

Le technicien allemand des Reds, Jurgen Klopp, a riposté contre Jamie Carragher après avoir laissé entendre après leur victoire sur Arsenal que Sadio Mané risquait de souffrir d’épuisement physique. Il a déclaré qu’il aurait remis Sadio Mané au combat après que la légende de Liverpool , Jamie Carragher, l’ait accusé d’être « résigné » à le reposer.

Sadio Mané a disputé 77 minutes lors de la victoire 3-1 sur Arsenal samedi dernier et a été impliqué dans quatre des cinq matchs de la saison en dépit de sa participation à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal en été. Il a eu droit à un congé supplémentaire pour se rétablir, mais a néanmoins joué un rôle dans leur premier match de la saison contre Norwich, malgré les craintes qu’il ne soit pas en état de jouer.

Dans des propos déclaré sur Telegraph, Carragher déclarait : « Mané est devenu tellement important que Klopp est réticent à le laisser sortir et à le laisser se reposer ». Cependant, l’Allemand n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de l’ancien défenseur central et a assuré aux supporters que Mané aurait le temps de se rétablir convenablement après leur voyage à Burnley, prévu samedi prochain.

« J’adorerais entendre Jamie Carragher si j’avais laissé Sadio à l’écart », a-t-il déclaré. « La consultance est une profession de classe mondiale, je devrais même penser à cela, si je ne le ferais pas après ma carrière, car vous pouvez dire ce que vous voulez et vous mettez toujours le doigt dans quelque chose », a déclaré Klopp à l’entame de ses propos.

« Je pense que si tout se passe comme je le prévois, alors Sadio ne sera pas obligé de partir en trêve internationale avec son équipe nationale après le match contre Burnley, ce qui l’aidera. Après, nous disposerons d’une semaine complète pour préparer le prochain adversaire », a appris Klopp.

« Au moins avec lui. D’autres joueurs reviendront plus tard mardi, mercredi, mais oui, bien sûr, nous le surveillons, mais nous devons malheureusement décider à quel moment ils peuvent y aller. Vous devez demander aux joueurs et c’est une chose importante aussi; tant que je vois dans leurs yeux qu’ils veulent vraiment jouer et que je vois la session en milieu de semaine. Il ne s’agit pas d’avoir seulement deux semaines de pause, mais d’avoir toujours cette intensité », affirme le technicien allemand.

Express