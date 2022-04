Sport : Éloigné des pelouses depuis 5 mois, Krépin Diatta retouche le ballon

Éloigné des pelouses, depuis novembre 2021, pour cause de blessure, l’international sénégalais Krépin Diatta a montré des signes rassurants à propos de son état clinique. En effet, dans cette vidéo, l’on voit le joueur monégasque toucher le ballon et faire des exercices physiques. Ce qui fait penser qu’il sera bientôt prêt à rejouer et à rejoindre la tanière en perspective de la Coupe du monde Qatar 2022 (novembre-décembre).

L’ex joueur de Bruges (Belgique) a manqué la Coupe d’Afrique des Nations (Can) remportée par ses coéquipiers. Il n’a pas, non plus, pris part aux deux confrontations opposant Lions du Sénégal et Pharaons d’Egypte fin mars dernier pour la qualification au Mondial.

Présent à l’inauguration du tout nouveau Stade du Sénégal, le 22 février dernier, Krépin Diatta avait donné des nouvelles rassurantes estimant que le pire était désormais derrière lui. « Je ne peux pas me prononcer sur mon retour mais ce qui est sûr est que je me sens beaucoup mieux. J’ai repris la course et je pense que le plus dur est passé. Je suis dans la phase de récupération et de renforcement. Je donne rendez-vous bientôt », avait laissé entendre le milieu sénégalais.