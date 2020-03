Sport business : Sadio Mané dépose sa marque SM10

L’international sénégalais Sadio Mané veut se lancer dans le Sport business. Selon le Telegraph parcouru par nos confrères du quotidien Rewmi, le vainqueur de la league des champions (2019) a déposé sa marque (SM10)

qui est maintenant sa propriété et se prépare à développer un ensemble d’activités autour.

Les mêmes sources informent que le sociétaire de Liverpool a été aperçu récemment portant des casquettes personnalisées SM10, mais aussi il utilise de plus en plus ce sigle sur les réseaux sociaux.

