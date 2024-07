Souveraineté numérique : Une meilleure gouvernance des données personnelles requise par des…

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Conseil des ministres ce mercredi 12 juin 2024, a abordé la question de la souveraineté numérique du Sénégal et les voies et moyens pour accélérer le développement du secteur du numérique. En ce sens, à l’initiative des organisations non gouvernementales Jonction et Paradigm Initiative, une table ronde a été organisée ce mercredi 10 juillet pour discuter des données personnelles et de la souveraineté numérique au Sénégal. Selon Babacar Diop, président de l’organisation Jonction, cette activité promeut le partage d’idées critiques sur les droits et l’inclusion numériques. Un dialogue multipartite entre les parties prenantes de l’écosystème numérique sur la problématique qui peut « déboucher sur de fortes recommandations destinées aux décideurs politiques, à la société civile et au secteur privé ».

Lors de ce forum, il a été question de discuter de la gouvernance des données et de la protection de la vie privée, des initiatives en matière de protection des données et de la souveraineté numérique et de contrôle des données. Ces dernières, étant un enjeu économique, au Sénégal, leur stockage reste un des principaux défis de l’environnement numérique selon les organisateurs. Ceci même avec la création du Data Center national de Diamniadio. « Il y a certaines données qui ne peuvent pas être stockées au Sénégal ou en Afrique. Le Data Center, normalement, c’est une structure de stockage des données, mais bon, qui je pense n’a pas suffisamment fonctionné pour permettre le stockage des données au Sénégal », souligne M. Diop.

S’agissant du cadre réglementaire des données personnelles, ces acteurs de l’environnement du numérique invitent l’État du Sénégal à encourager une réglementation spécifique pour les structures publiques afin d’aller vers des normes plus adaptées. En effet, la compétence de la Commission de Protection des Données personnelles du Sénégal (CDP) reste limitée sur certaines questions. « Le Sénégal a une réglementation sur les données personnelles mais ce cadre a beaucoup de carences parce qu’en général les entreprises étrangères ne sont pas concernées par cette réglementation alors qu’elles détiennent la majorité des sites et applications qu’on utilise. C’est pour cela qu’on a jugé nécessaire de faire intervenir à cette table ronde les principales parties prenantes pour discuter de la souveraineté numérique du Sénégal et de l’Afrique en général » a expliqué Moussa Wally Sène, chargé de projet à Paradigme Initiative en Afrique francophone.

Ainsi, les acteurs espèrent l’élaboration au plus vite de la stratégie nationale sur les données entamée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique afin d’avoir une vision d’ensemble et gouvernementale qui va permettre de pouvoir manager les données au Sénégal.