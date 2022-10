Souveraineté alimentaire : La nouvelle doctrine de Macky Sall…..

Après avoir raté sa promesse d’une autosuffisance en riz pour le Sénégal en 2017, Macky Sall tire une nouvelle priorité de son tiroir : la souveraineté alimentaire. La question est importante au point qu’il a décidé « d’intégrer le volet ‘’souveraineté alimentaire’’ aux missions et à l’intitulé du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural afin d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard du volume de nos importations et des modes de consommation ».