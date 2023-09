Soutien à Ali Bongo: Lynchée sur le net, la chanteuse Créol menace de se suicider

Malheureusement pour elle, depuis le coup d’Etat qui a eu lieu dans son pays d’origine et qui a renversé le régime de son leader politique, Créol est victime d’insultes et de harcèlements notamment sur ses réseaux sociaux.

Une situation qui a causé un malaise chez la chanteuse, d’après les informations distillées par ses proches. Son état de santé est actuellement très fragile. Épuisée, Creol a fait ses adieux sur sa page Facebook et a dit confier son enfant au peuple gabonais. Elle avait prévu de faire un live d’avant suicide ce mercredi 6 Septembre 2023 à 20h, mais son compte facebook signalé en masse a été supprimé.

Elle totalisait plus de deux millions d’abonnés.

Créol est une artiste propulsée sur la scène musicale internationale en 2017 grâce à la chanson Bonobo en collaboration avec Shan’L, qui connait un véritable succès avec plus de dix millions de vues sur Youtube.

En 2018, elle change de nom de scène et se fait désormais appeler Créol plutôt que Créole et sort le single VIP. La même année, quelques mois après la sortie de ce titre, elle quitte le label Direct Prod et se sépare de son producteur et mentor Edgard Yonkeu. Évoluant désormais sous son propre label dénommé Fantastik, Créol enchaine les titres entre 2019 et 2021 dont les plus populaires sont Bougie 144 avec 2MJ et BIG BOSS J.O.J.O, Ova avec Zion Stylei, H20, et Waka Waka.

Des chansons qui permettent à l’artiste de remporter plusieurs prix et récompenses. Créol est nominée aux African Talent Awards dans la catégorie artiste féminine de l’année en 2019 et en 2020. Elle n’est pas lauréate mais remporte le prix du public lors de l’édition en 2020. En février 2021, elle remporte quatre récompenses à l’issue des « Bweli Tribe Awards » à Libreville, parmi lesquelles les prix de Meilleure artiste féminine, hit de l’année et artiste de l’année.

En 2021, la chanteuse gabonaise effectue un long séjour en Côte d’ivoire au cours duquel elle se produit sur de nombreuses scènes d’Afrique de l’ouest, notamment en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal. Elle participe, entre autres, au spectacle organisé pour les obsèques de l’ex Premier ministre Ivoirien Hamed Bakayoko.