La colère née de l’opération “Nemeekou” lancée par le mouvement Pastef n’est pas encore passée en travers la gorge des cadres de l’APR. Et de leurs soutiens. Après Me El’hadji Diouf dans la journée, c’est le journaliste Yakham Mbaye, actuel directeur général du Soleil, qui est monté au créneau.

Sur le plateau de MNF, il a fait savoir que “le Pastef et Ousmane Sonko sont un réceptacle de financements occultes“. Aussi, dans un long entretien qu’il a bien voulu accorder à la 7 TV, Yakham Mbaye a fait savoir qu’ “(ils) ne permettront plus à Ousmane Sonko de faire ce qu’il a toujours fait.” Sans étaler ces mesures qui seront mises en place pour faire plier Ousmane Sonko et le Pastef, Yakham Mbaye a fait savoir que le gouvernement a été trop laxiste avec le Pastef.

Aussi, Yakham Mbaye a déclaré que “le gouvernement avait suffisamment de preuves de la réception par le Pastef de financement venus de l’étranger“. Et que ce seraient pas simplement des Sénégalais qui auraient mis leurs contributions dans le projet “Nemeekou”. Alors que le Pastef a continué de recevoir ses fonds venus de l’étranger et de l’intérieur du Sénégal sans tenir compte des menaces du gouvernement, Yakham Mbaye pense que le Pastef a décidé de défier, non pas l’APR ou les Sénégalais, mais c’est l’Etat.