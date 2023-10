Sonko privé de fiches de parrainage : « On n’est pas dans un Etat de droit », Bacary Domingo Mané

Le journaliste-formateur, ex Directeur de publication de Sud quotidien, Directeur de publication et administrateur de Monde afrik.Com, Bacary Domingo Mané, accroché par Senego, scanne froidement le refus de la Direction générales des élections (DGE) de remettre au mandataire du leader de Pastef dissous, Ousmane Sonko, ses fiches de parrainage. L’expert Média/Communication, expert en communication politique, qui tombe des nues, , mentionne qu’on n’est pas dans un Etat de droit.

Votre commentaire sur le refus de la Direction Générale des Elections de remettre au mandataire d’Ousmane Sonko les fiches de parrainage ?

Le refus de la DGE de remettre des fiches de parrainage au mandataire d’Ousmane Sonko, prouve qu’on n’est pas dans un Etat de droit. La DGE ne s’occupe pas de l’éligibilité ou non d’un candidat, les textes sont clairs là-dessus. Le responsable de la DGE devait remettre au mandataire de M. Ousmane Sonko les fiches de parrainage.

C’est curieux, sur une centaine de candidats, seulement Sonko à qui on a refusé les fiches de parrainage. Cela veut dire qu’on n’est pas dans un Etat de droit.

Mais l’Administration dit recevoir des instructions ?

Même si le responsable de la DGE dit recevoir des instructions de la hiérarchie, cela n’a rien à voir avec le droit et la règle administrative. On est passé outre la légalité. Si on était resté dans la légalité, Ousmane Sonko aurait dû recevoir ses fiches de parrainage. Ici, on n’est plus dans un Etat de droit, c’est la force dont il est question. Ce n’est plus le respect de la réglementation à la matière, ce n’est plus le respect de la loi électorale. Parce que, si on était dans le respect de la loi électorale, Ousmane Sonko, qui est toujours électeur et éligible, aurait pu bénéficier, comme tous les candidats déclarés, des fiches de parrainage.

Y a t-il une tentative de l’écarter de la Présidentielle de 2024 ?

Il y a une volonté affirmée, qui est que les tenants du pouvoir certainement, ne veulent pas qu’Ousmane Sonko soit de la course à la Présidentielle 2024. Ils sont en train de tout faire pour l’éliminer. L’acte qu’ils viennent de poser, pas certainement le dernier, prouve à suffisance qu’ils ne veulent pas de lui dans la course à la Présidentielle. Ils ont peur que ce dernier puisse remporter la Présidentielle, et c’est pourquoi ils sont en train de tout faire pour l’éliminer.

En dernière analyse, ce que la DGE a fait n’a rien à voir avec la loi, la Constitution, encore moins avec la loi électorale. C’est un coup de force pur et simple. On a entendu l’argument avancé par le responsable de la DGE, que ce sont des instructions qui viennent d’en haut. Cela prouve une fois de plus qu’on n’est plus dans un Etat de droit et qu’il y a une volonté réelle de se séparer définitivement de Sonko pour qu’il ne se présente pas à la Présidentielle 2024