« Macky Sall est en train de jouer son avenir politique avec ce dossier Sweet beauty. Et tout le monde, sur le plan national et international, doit le comprendre ainsi », a laissé entendre ce jeudi, lors d’une conférence de presse, le leader des Patriotes, après son renvoi devant la chambre criminelle.

Selon Ousmane Sonko, l’avenir politique de Macky Sall, son parti et sa coalition Bby, se joue avec ce dossier de Sweet Beauty.

Et c’est la raison pour laquelle, déclare-t-il, « Macky et son régime n’ont lésiné sur aucun moyen, malgré l’évidence du complot dans ce dossier et de l’absence totale de preuves pouvant m’accabler, ils s’agrippent toujours parce qu’ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d’embraser le pays ».