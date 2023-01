Altercation à l’Aéroport Blaise Diagne, le ministère guinéen publie un communiqué

Au début de cette semaine, des Guinéens ont eu des altercations à l’aéroport International Blaise Diagne de Dakar, cet incident à conduit à des arrestations, mais également des incompréhensions de la part des ressortissants guinéens qui devaient se rendre à Conakry en partance de Dakar.

Dans l’article que nous avons publie hier, on voit dans plusieurs vidéos, des Guinéens crier “Sénégal Zéro” comme pour montrer leurs mécontentements face au traitement qui leur a été réservé par la police des frontières sénégalaise.

Cet incident est causé par des retards répétés sur le vol Air Sénégal, mais également un manque de respect de la part de la compagnie, nous informe un témoin présent sur les lieux.

Mercredi en fin de journée, la compagnie Air Sénégal a publié un communiqué sur Twitter pour présenter ses excuses aux ressortissants guinéens

L’affaire semble maintenant rentrer dans l’ordre, car dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée, il y remercie les autorités sénégalaises « pour le dénouement heureux et fraternel de la situation ».

Voici le communiqué dans son intégralité.

« Au nom du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, je remercie les plus hautes Autorités Sénégalaises pour le dénouement heureux et fraternel de la situation créée à l’aéroport de Dakar suite à des incompréhensions. Je remercie particulièrement l’Ambassadeur du Sénégal en Guinée, Madame Anna Semou Faye, qui a joué un rôle important au cours des négociations. Je réaffirme que la République de Guinée et la République du Sénégal sont des pays frères qui résoudront toujours leurs différends sous l’arbre à palabre africain »